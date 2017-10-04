Медвежонок с белым "галстуком" стал популярным в Южно-Камчатском заказнике. Молодой самке бурого медведя с необычным окрасом дали кличку Барсук Мотя.

Как рассказывают сотрудники Кроноцкого заповедника, большинство детёнышей бурого медведя рождается с "белым галстучком". По мере взросления он исчезает во время линьки.

Впервые группа туристов заметила медведицу с двумя подросшими медвежатами, один из них был практически белым, с розовыми глазами, в конце июля прошлого года. Но альбиносом медвежонок не являлся, поскольку его нос и когти, по свидетельству очевидцев, были тёмными.

Туристы в заказнике больше всего фотографируют и снимают на виде Барсука Мотю. Они наблюдают, как медвежонок ловит рыбу вместе с мамой, играет с сестрой Лёлей.

Дмитрий Воронов, волонтёр ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", рассказал, что Лёля еду не отбирает, но ревёт и выпрашивает. Оба медвежонка одинаково упитанные, бодрые.