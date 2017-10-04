4 октября — День Космических войск России

Военные отмечают сегодня День Космических войск России. Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день 60 лет назад в Советском Союзе было положено начало Космической эры – с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.

Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.

В дальнейшем все отечественные и международные космические программы осуществлялись с участием воинских частей управления космическими аппаратами. Пилотируемые полеты, исследования Луны, Марса, Венеры, сложнейшие эксперименты в открытом космосе, запуск беспилотного корабля многоразового орбитального комплекса «Буран», управление пилотируемой станцией «Мир», создание Международной космической станции – далеко не полный перечень достижений отечественной космонавтики, значительный вклад в которые внесли ВКС.

По данным Минобороны, сейчас в Космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки, запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения.

Среди главных задач, стоящих перед Космическими войсками ВКС, – поддержание постоянной готовности к применению средств систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, запуска и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, а также освоение новых образцов вооружения и военной техники, поступающих на вооружение воинских частей Космических войск.