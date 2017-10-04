На станции московского метро "Комсомольская" начали работать мобильные кассиры.

Теперь в течение всего дня они будут дежурить в вестибюле Кольцевой линии, а в часы пик – на Сокольнической линии. Как уточняется сегодня на портале столичной мэрии, пассажиры смогут приобрести у мобильных кассиров билет на одну поездку. Кроме того, эти сотрудники метрополитена помогают людям правильно использовать автоматы для продажи билетов и подсказывают, какой тариф наиболее выгодный.

В настоящий момент мобильные кассиры работают на "Чкаловской", "Савеловской", "Щелковской" и "Тушинской". Их деятельность позволяет сократить очереди на 10 процентов.