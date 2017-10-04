Из Челябинска можно будет добраться во Владивосток на поезде

С 14 декабря 2017 года РЖД снова открывает прямое сообщение между Челябинском и Владивостоком.

- Вагоны будут курсировать по четным числам отправлением из Челябинска с поездами № 12/11 "Челябинск - Омск" и № 128 "Адлер - Красноярск", - отметили в пресс-службе организации. - В Омске беспересадочные вагоны будут прицеплять к фирменному поезду № 2/1 "Россия" сообщением Москва - Владивосток, которым они будут следовать до конечной станции.

Сейчас прямого сообщения нет, отметили в РЖД. Раньше оно было, но его прекратили из-за отмены ряда транзитных поездов. Теперь зза повышенного спроса прямой транспорт до Владивостока вернут.