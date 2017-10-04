В Telegram появился бот-спасатель от МЧС России

В мессенджере Telegram появился бот, запущенный МЧС России.

Канал называется "Сотрудник МЧС" и по запросу дает инструкции о том, как человеку следует вести себя в любой чрезвычайной ситуации. Как сообщает РИА Новости, в общей сложности бот может описать 32 сценария поведения, в частности, при утечке газа, пожаре, цунами и землетрясении.

Для получения совета следует набрать в поиске мессенджера @mchs_bot и выбрать на экране характер бедствия.