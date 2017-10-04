Холодный сезон статистических ошибок

Затяжная весна и прохладное начало лета, а также открытие курортов Турции для россиян привели к некоторому снижению потока отдыхающих в Крым в 2017 году.

По словам зампредседателя комиссии по развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии Общественной палаты РК Вячеслава МАРТЫНОВА, из-за холодной погоды в начале лета продажи путевок упали на 30%. Но разница с показателями посещаемости Крыма туристами в прошлом году составила всего 4%. И такой маленький процент вовсе можно отнести к статистической погрешности. Ну, во всяком случае так думает МАРТЫНОВ.

«Это говорит о том, что сезон был удачным, было много людей. И самое приятное для Крыма, что около миллиарда рублей налогов мы уже собрали в бюджет», – отметил он.

Однако многие приехавшие в Крым туристы остались республикой недовольны. На «горячую линию» Общественной палаты РФ со всей страны поступило 800 звонков с вопросами о курортах. Половина из них касалась Крыма.

Туристы жаловались на несоответствие сервиса в отелях, сложность логистики и долгое ожидание багажа в аэропорту, а также на мусор и закрытые для посещения территории береговой линии.

Но главное, что власти верят в лучшее и останавливаться не собираются. Намерены они и дальше улучшать условия пребывания туристов в Крыму. Так, Курорты Коктебеля, озеро Чокрак, Евпатория, Саки и Черноморский район получат до 2020 года из федерального бюджета около 22 миллиардов рублей для развития инфраструктуры и улучшения инвестиционного климата в республике. Эти деньги, по задумке, позволят улучшить условия работы инвесторов. Спонсоры смогут зайти уже на подготовленную местными властями территорию с определенной инфраструктурой: дорогами, газо- и водоснабжением. Для развития была преднамеренно выбрана непопулярная среди приезжих часть полуострова, пишут "Аргументы недели - Крым".

Пока власти готовятся уже к сезону 2018-го года, туристы делятся впечатлениями о сезоне нынешнем. Так, российский тревел-блогер Иван ГРУШЕВСКИЙ в этом году выбрал для своего путешествия республику и остался доволен поездкой, однако, по его мнению, в Крыму есть и минусы.

Ему очень понравилась природа, высокий уровень комфорта на крымских пляжах. «Даже те люди, которые на пляже предлагали всякие вкусности, не напрягали», – сразу оговорился ГРУШЕВСКИЙ.

Однако не обошлось и без минусов. К ним блогер относит ремонт дорог на многих участках. Там затрудняется проезд и приходится тратить на поездку намного больше времени, чем было запланировано. Не понравилась блогеру и местная связь, с ней у блогера возникли проблемы и ему пришлось даже купить крымскую сим-карту. Стало ли после этого со связью лучше, путешественник не уточнил. Да и не надо.