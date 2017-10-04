Второй Елагин мост наконец-то дождался своей реконструкции

Перед Чемпионатом мира по футболу власти решили отремонтировать мост, соединяющий Елагин остров с Крестовским, поскольку переживают, что переправа, которую реставрировали лишь в 1990 году, не справится с наплывом туристов.

В начале 20 века, а именно в период с 1907 по 1911 годы, Собственный сад царской резиденции на Елагином острове становится местом летнего пребывания Председателя Совета Министров, министра внутренних дел Петра Аркадьевича Столыпина.

Кроме Столыпина с семьей на остров на летнее время переезжает «товарищ министра по должности министра внутренних дел, директор канцелярии, сама канцелярия и некоторые должностные лица, вверенные Высокопревосходительству ведомства».

После десяти лет забвения Елагиноостровский дворец и парк вновь становятся летней резиденцией высших сановных чинов Российской Империи. По многочисленным архивным документам и воспоминаниям можно воссоздать облик Елагина острова, такой, каким его видел Петр Аркадьевич, его семья и сослуживцы.

Все-таки,, а крупомаштабные мероприятия, которые изредка радуют Петербург, всегда к лицу Севорной столицы, Вот и теперь любимый петербуржцами мост приобретёт свой первоначальный облик.

Двадцать семь лет назад второй Елагин мост превратили в пешеходный, это была последняя модернизация, которая его коснулась. С тех пор переправа исправно служит желающим прогуляться по Елагину парку.

Теперь же чиновники забеспокоились, что болельщики из разных стран, которые прибудут в город на футбольные матчи, усугубят состояние моста. Рабочим предстоит укрепить его опоры, установить новое освещение и перила. На время ремонта мост перекроют и вход в парк будет осуществляться через первый Елагин мост.

(По материалам opentextnn.ru advis.ru mp-studio..ru)