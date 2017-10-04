В дома и соцобъекты Троицка начало поступать тепло

Вчера вечером, 3 октября, городские власти Троицка отчитались о том, как идет подключение отопления. Тепло начало поступать в многоквартирные дома города.

На вчерашний вечер подключено почти 50 домов. Тепло сейчас частично есть в 16 квартале, 2-м и 5-м микрорайонах, в районе Комсомольской площади. Пока без тепла «сидят» 5 детсадов, две школы и лицей. Ситуация находится на личном контроле замгубернатора Сергея Шаля, который прибыл в Троицк по поручению главы Южного Урала Бориса Дубровского.

Напомним, что справиться с протечками на теплосетях помогают работники челябинской аварийной бригады МУП «ЧКТС», которые направил в Троицк глава региона в понедельник. Отопление обещают дать всем за 2-3 дня.