Российские пассажирские поезда в скором времени пойдут в обход Украины

Движение пассажирских поездов на участке железной дороги, построенной в обход Украины, начнется с 15 ноября 2017 года. Грузовые составы по новому пути следуют уже с 20 сентября.

Пассажирские поезда начнут курсировать по железнодорожному полотну Журавка – Миллерово, сообщает сайт Юго-восточной железной дороги.

Напомним, участок железной дороги в обход Украины начали строить в 2014 году после ухудшения отношений с этим государством. Вся необходимая инфраструктура для запуска пассажирских поездов готова, в том числе платформы и пешеходные мосты на станциях Журавка и Боченково, а также вокзал на станции Зайцевка.