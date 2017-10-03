Умер глава Coca-Cola HBC Димитрис Лоис‍

Глава компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) Димитрис Лоис скончался 2 октября, сообщили представители предприятия. Ранее стало известно, что Лоис временно покинул свой пост из-за проблем со здоровьем, пишет портал "Москва 24".



"Мы глубоко опечалены известием о смерти Димитриса. Это была большая честь – знать его лично и работать вместе с ним в течение многих лет", – цитирует пресс-служба председателя совета директоров Coca-Cola HBC Анастассиса Дэвида.



Исполнять обязанности главы компании продолжит Михалис Имеллос.



Coca-Cola Hellenic – один из крупнейших дистрибьюторов продукции под товарными знаками The Coca-Cola Company. Компания также занимается розливом напитков.



Представительства Coca-Cola Hellenic есть в 28 странах, включая Россию, где она владеет предприятиями в Москве и Московской области, Петербурге, Орле, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. В первой половине 2017 года в компании числилось 29,6 тысячи сотрудников, уточняет "М24".

