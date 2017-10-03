К приезду саудовского короля забронированы все элитные номера в отелях у Кремля

Саудовский монарх 5 октября впервые в истории королевства посетит Россию. В Москве Салмана Аль Сауда примет Владимир Путин. Свита короля займет все свободные номера пятизвездочных отелей вокруг Кремля и Красной площади.

Свободные места класса «люкс» уже недоступны в районе Манежной площади, Лубянки и Кузнецкого моста. Один из пятизвездочных отелей выкуплен полностью, сообщает РИА Новости. Во многих номерах обстановку поменяют на более привычную для гостей. Для нескольких членов делегации специально из Саудовской Аравии привезут их любимые ковры.

Стоимость двухместного номера в одном из отелей начинается от 41 тыс. рублей за ночь. Самые дорогие номера площадью около 500 квадратных метров обойдутся королю около 1 млн рублей в сутки.

Всего делегация саудитов будет насчитывать около тысячи человек.