Снег и гололед парализовали дорожное движение в Челябинске

В Челябинске снег и гололед парализовали движение транспорта. Пробки 10-бальные. Только за последние сутки произошло 110 аварий, сообщает ОТР.

Снегопад в Челябинской области идет уже вторые сутки. Транспорта на дорогах скопилось столько, что дорожная техника с расчисткой сугробов не справляется. Автоинспекция работает в усиленном режиме. На дороги федерального и областного значения выведены дополнительные патрули. Полиция просит автовладельцев пользоваться общественным транспортом. Завалены снегом и дворы, дворникам приходится работать круглосуточно.