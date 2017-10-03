Снег и гололед парализовали дорожное движение в Челябинске
3 октября 2017, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]
В Челябинске снег и гололед парализовали движение транспорта. Пробки 10-бальные. Только за последние сутки произошло 110 аварий, сообщает ОТР.
Снегопад в Челябинской области идет уже вторые сутки. Транспорта на дорогах скопилось столько, что дорожная техника с расчисткой сугробов не справляется. Автоинспекция работает в усиленном режиме. На дороги федерального и областного значения выведены дополнительные патрули. Полиция просит автовладельцев пользоваться общественным транспортом. Завалены снегом и дворы, дворникам приходится работать круглосуточно.
Владимир Мансуров, дворник: "Он же падает, тут же застывает – люди руки-ноги ломают".
Улучшения погодных условий в ближайшие дни не будет. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь с порывами ветра до 14 метров в секунду. И если днем на улице до четырех градусов тепла, то ночью морозы до -11.