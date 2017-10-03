Все фонтаны в Москве перестали работать

Во вторник, 3 октября, в Москве перестали работать все фонтаны.

Специалисты сливают из установок воду, очищают их от мусора и листьев, проверяют надежность насосов и готовят фонтаны к зиме. Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что работу водных сооружений было решено остановить из-за холодной погоды, которая установилась в Москве.

Как уточняет сегодня портал "Вести", сейчас в Москве находятся около 600 фонтанов. В 2017 году они начали функционировать 29 апреля.