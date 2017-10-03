Дума в обязательном порядке рассмотрит сокращение новогодних каникул

Фракции Госдумы выбрали приоритетные законопроекты, которые будут рассмотрены нижней палатой осенью. В итоговый перечень вошли 16 инициатив, в числе которых — законопроект о сокращении новогодних каникул.

О необходимости составления соответствующего списка фракции договорились со спикером Думы Вячеславом Володиным на одном из пленарных заседаний в сентябре, сообщает РБК.

КПРФ сокращение новогодних каникул посчитали наиболее значимым. Документ коммунистов предполагает, что нерабочими днями следует объявить даты с 31 декабря по 3 января, а даты с 4 по 8 января из каникул следует исключить.

Фракция свое предложение объясняет тем, кто коммунистам поступает огромное количество обращений граждан в связи с требованием о сокращении количества дней в первые дни Нового года, так как в это время гражданам по всей стране приходится оставаться без зарплаты и средств к проживанию.

Как сообщалось ранее, коммунисты предлагают сделать нерабочими 31 декабря, 18 марта и 7 ноября.