Сколько мы переплачиваем за шоколадки из автоматов

Автоматы с шоколадками, бутербродами и газировкой стоят в каждом офисе, университете и даже в холлах больниц. Цены на продукты в них отличаются от тех, что в магазинах. Сколько переплачивает покупатель, покупая шоколадку в вендинговом автомате и какова реальная себестоимость продуктов, выяснил портал Москва 24.



Дмитрий Ветров, руководитель отдела маркетинга компании UVENKO, которая занимается продажей вендинговых автоматов, рассказал порталу Москва 24, что наценка на снеки в несколько раз превышает себестоимость.

По его словам, наценка на горячие напитки составляет 200-300%, на продукты питания – от 25 до 100%.

Для сравнения: в одном из интернет-магазинов цена за один круассан известной марки составляет 28 рублей, в то время как в автомате – 36 рублей. Наценка – 30%. Шоколадка – 82 рубля в магазине и 106 рублей в автомате. Банка газировки в магазине – 34 рубля, в автомате – 44 рубля.



По данным Европейской вендинговой ассоциации, в Европе установлено около 4,5 млн торговых автоматов. Ежегодно через них продается товаров на 20 млрд долларов. И этот показатель увеличивается на 5-10% в год.



В Японии вендинговые автоматы играют главную роль в сфере продаж и услуг. Автоматов в стране 5,6 млн, что ровняется одному автомату на 23 жителя страны. Самыми распространенными являются автоматы по продаже напитков – их более 2,6 млн.



Вендинг ориентирован на молодых людей, поэтому чаще всего аппараты ставят в вузах, офисных зданиях и торговых центрах. Большое внимание уделяется месту размещения и дизайну автомата – все для того, чтобы привлечь внимание.



Для покупателей пользоваться вендинговыми автоматами накладно. А для бизнесменов, наоборот, это вполне выгодный бизнес, не требующий больших вложений.



По словам Дмитрия Ветрова, самый дешевый бывший в употреблении вендинговый аппарат по продаже снеков стоит от 90 тыс. рублей, новый – от 200 тыс. рублей. Примерно как 1/6 иномарки экономкласса. Вложенные средства окупаются за год (в зависимости от места расположения автомата).



Например, как показывает опыт, около девяти месяцев в году сотрудникам какого-либо офиса будет проще перекусить снеком из автомата, чем идти до ближайшего кафе под дождем или во время метели.



Эксперты в этой отрасли советуют начинать бизнес с кофейных автоматов – они наиболее рентабельны и популярны (кофе пьют все!). Все дело в том, что приготовление кофе из зерен – это услуга, поэтому и маржа с готового продукта выше. Наценка на снеки не может составлять выше, чем предлагают ларьки и магазины, то есть 20-30%, наценка на кофе может составлять и 100%. Зато довольно эффективно автоматы работают вместе – кофейный автомат и снековый, уточняет "М24".