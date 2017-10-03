В Троицке тепло дадут в течение 2-3 дней

Ситуация с отоплением в городе Троицк Челябинской области постепенно улучшается. Сюда пригнали передвижную котельную установку из Копейска. Она будет давать тепло для объектов, которые отапливались котельной бывшего хлебокомбината: одного многоквартирного и 7 частных домов, а также спортивной школы.

Как уточнил руководитель пресс-службы правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин, со вчерашнего дня к работе в Троицке приступило четыре аварийные бригады ЧКТС. Они сотрудничают с техническими специалистами предприятия: замглавного инженера и замглавного диспетчера. К нынешнему часу уже найдено 8 прорывов, сейчас они устраняются.

Специалисты отмечают, что при самом плохом сценарии тепло будет подано в центр Троицка в ближайшие 2-3 дня. Отопление дадут поэтапно, по 30-40 домов каждый день. Если не будет найдено других протечек, тепло дадут гораздо раньше.

Напомним, что вчера, 2 октября, глава Южного Урала запросил у властей Челябинска специалистов местного МУП «ЧКТС» для решения вопроса с отоплением Троицка.