К посольству США в Москве несут свечи и цветы после трагедии в Лас-Вегасе

В течение всего дня к посольству США в Москве люди несут свечи и цветы в связи со стрельбой в Лас-Вегасе.

У здания со стороны Садового кольца в настоящий момент уже можно увидеть несколько больших букетов и горящие свечи. Москвичи привязывают к цветам ленточки в цветах российского флага. Журналисты узнают у прохожих, как они относятся к страшному происшествию в США, передает РИА "Новости".

Напомним, что стрельба в Лас-Вегасе произошла на музыкальном фестивале. Мужчина открыл огонь из автоматического оружия с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay. Согласно последним данным, в результате случившегося погибли 59 человек, а пострадали более 500.