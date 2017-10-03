Актер «Такси» оставил автограф на машине керчанина

Один из главных героев известного фильма «Такси» Сами НАСЕРИ, накануне прибывший в Крым, подарил особенный автограф керченскому фанату.

Как оказалось, мужчина тоже работает в такси, в одной из местных фирм, и попросил актера оставить подпись на капоте его рабочей машины. Ради этого керчанин специально прибыл в Ялту, передают «Аргументы недели – Керчь».

Теперь белая «Лада» разъезжает по городу с инициалами известного киногероя. За сутки машина уже стала особой достопримечательностью, на фоне которой желающие делают памятные снимки, пишут "Аргументы недели - Крым".