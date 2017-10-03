Главной темой Форума Россия-Казастан станет развитие человеческого капитала

В Челябинске уже этой осенью пройдет 14 Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстан. По данным губернатора Челябинской области Бориса Дубровского его главной темой станет развитие человеческого капитала.

Губернатор заявил, что проведение мероприятия в Челябинске является большой честью и ответственностью. Решение о месте проведения было принято в 2016 году в Астане.

- Южный Урал занимает второе место среди регионов России по товарообороту с Казахстаном, в самых различных отраслях и сферах есть достаточное число совместных проектов, которые уже работают или появятся в перспективе, - сказал Борис Дубровский. - Их реализация – дело рук людей: образованных, целеустремленных, нацеленных на совершенствование. Поэтому ключевой темой Форума станет развитие человеческого капитала.