Ранее сам министр культуры заявлял, что оппонентам не удалось обнаружить в его диссертации плагиат, а все прочие претензии были связаны исключительно с его субъективным восприятием истории.
Глава Минобрнауки высказалась о плагиате в диссертации Мединского
3 октября 2017, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Минобрнауки России Ольга Васильева высказалась о плагиате в диссертации руководителя Минкультуры РФ Владимира Мединского.
Министр убеждена, что речи о копировании чужих выводов в настоящий момент не идет. Васильева уточнила, что два диссертационных совета не обнаружили плагиата в работе Мединского, передает во вторник, 2 октября, РИА "Новости".