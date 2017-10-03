Глава Минобрнауки высказалась о плагиате в диссертации Мединского

Глава Минобрнауки России Ольга Васильева высказалась о плагиате в диссертации руководителя Минкультуры РФ Владимира Мединского.

Министр убеждена, что речи о копировании чужих выводов в настоящий момент не идет. Васильева уточнила, что два диссертационных совета не обнаружили плагиата в работе Мединского, передает во вторник, 2 октября, РИА "Новости".