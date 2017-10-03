На Урале завершились масштабные танковые учения

В Свердловской и Челябинской области прошли большие учения военной техники. Они стали самыми крупными за последние 30 лет.

Военные части и подразделения танковых войск численностью более трех тысяч человек отработали маневры и в финале постреляли на полигоне Чебаркуля.

Как уточнил помощник командующего войсками ЦВО Ярослав Рощупкин, танкисты отработали навыки ведения боя.

- Танкисты вели рейдовые и обходящие действия, стремясь занять наиболее выгодные позиции для наступления. Усилия «противника» были направлены на то, чтобы затянуть передовые силы в огневые мешки и сорвать их продвижение. Поддержку экипажам Т-72 обеспечили авиация, расчеты реактивных систем «Град» и самоходных гаубиц «Акация, - пояснил Ярослав Рощупкин.

Итоги учений будут подведены в октябре.