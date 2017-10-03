Московские власти рассказали, будут ли повышены тарифы на парковку
3 октября 2017, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, будут ли московские власти повышать тарифы на парковку в столице.
Заммэра города, глава департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что подобные меры принимать не планируется. Подчеркивается также, что плата за парковку в Москве должна увеличиваться, если в часы пик коэффициент загрузки превышает показатель 0,85.
Ликсутов заметил, что в настоящий момент данный коэффициент ниже, поэтому речи о повышении тарифов не идет, передает РИА "Новости".