Московские власти рассказали, будут ли повышены тарифы на парковку

Сегодня стало известно, будут ли московские власти повышать тарифы на парковку в столице.

Заммэра города, глава департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что подобные меры принимать не планируется. Подчеркивается также, что плата за парковку в Москве должна увеличиваться, если в часы пик коэффициент загрузки превышает показатель 0,85.

Ликсутов заметил, что в настоящий момент данный коэффициент ниже, поэтому речи о повышении тарифов не идет, передает РИА "Новости".