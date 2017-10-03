Челябинск из-за снегопада встал в 10-балльные пробки

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» сегодня утром, 3 октября, из-за обрушившегося снегопада в Челябинске наблюдались пробки 9-10 баллов. За утренние часы во всех районах города были зарегистрированы десятки аварий.

Маршрутки стояли переполненные, добраться на работу или учебу на такси стоило до 800 рублей. Отметим, что с момента начала снегопада 1 октября многие автовладельцы не успели переобуть машины и ездят на летней резине – обычно в Челябинске снег и гололедица в начале октября нехарактерны. Воскресенье и понедельник стал так называемым "днем жестянщика".

На шиномонтажах с понедельника, 2 октября, можно наблюдать аншлаг. Многие автолюбители озаботились покупкой зимней резины, поэтому наплыв покупателей регистрируется и в автомагазинах.

Напомним, что такая погода сохранится еще сутки. К вечеру может потеплеть до +3 и пойти сильный дождь.