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Челябинск из-за снегопада встал в 10-балльные пробки

3 октября 2017, 08:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Челябинск из-за снегопада встал в 10-балльные пробки

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» сегодня утром, 3 октября, из-за обрушившегося снегопада в Челябинске наблюдались пробки 9-10 баллов. За утренние часы во всех районах города были зарегистрированы десятки аварий.

Маршрутки стояли переполненные, добраться на работу или учебу на такси стоило до 800 рублей. Отметим, что с момента начала снегопада 1 октября многие автовладельцы не успели переобуть машины и ездят на летней резине – обычно в Челябинске снег и гололедица в начале октября нехарактерны. Воскресенье и понедельник стал так называемым "днем жестянщика".

На шиномонтажах с понедельника, 2 октября, можно наблюдать аншлаг. Многие автолюбители озаботились покупкой зимней резины, поэтому наплыв покупателей регистрируется и в автомагазинах.

Напомним, что такая погода сохранится еще сутки. К вечеру может потеплеть до +3 и пойти сильный дождь.

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"Соцработница" похитила у 84-летней женщины 140 тысяч

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Школьник ударил пожилого учителя стулом по голове в Иркутской области

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Одним из очевидцев бойни в Лас-Вегасе стал россиянин Андрей

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Депутат Рады подтвердил наличие конфликта между Порошенко и Аваковым

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Экс-директор Исаакия Вовненко назначена замдиректора Юсуповского дворца

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Дана Борисова может не вернуться в Москву

Дана Борисова, которая лечилась в клинике в Таиланде от наркозависимости, может навсегда поселиться в азиатской стране. По некоторым данным, звезда неплохо устроилась в королевстве и не намерена возвращаться в Москву.

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