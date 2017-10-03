Роспотребнадзор рассказал о пользе и опасности спиннеров

Эксперты в области охраны здоровья детей провели исследование влияние спиннеров на детскую психику и здоровье.

Специалисты Роспотребнадзора ранее заявили, что спиннеры необходимо периодически проверять на наличие поломок, а устройства со светящимися элементами и батарейками дети дошкольного возраста должны использовать только под присмотром взрослых.

Роспотребнадзор направил свой запрос о возможном влиянии спиннеров на детское здоровье в научно-исследовательские организации в сфере охраны здоровья детей. По итогам экспертизы игрушки Роспотребнадзор объявил, что спиннеры не влияют на психику детей, но могут быть опасны из-за мелких деталей для маленьких детей, - сообщает РИА Новости.

Рекомендуется не приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук.