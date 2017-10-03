Одним из очевидцев бойни в Лас-Вегасе стал россиянин Андрей

Одним из очевидцев бойни в Лас-Вегасе стал 50-летний россиянин Андрей. Мужчина - уроженец далекого сибирского - 20 лет живет в США. Он занимается монтажом сцен и аппаратуры на концертах и праздниках.

В минувшее воскресенье он работал на фестивале кантри-музыка в Лас-Вегасе. По его словам, люди нарядились на фестиваль, веселились под музыку. По его словам, стрельба началась, когда один концерт уже закончился, зрители отправились на другие площадки. Андрей с другими монтажниками собирался разбирать аппаратуру. В этот момент раздалась первая автоматная очередь, - сообщает РИА Новости.

Люди сразу даже не поняли, что началась стрельба, подумали - фейерверк. Когда разобрались, что это нападение, уже появились первые погибшие и раненые. Люди начали разбегаться, сметая все на своем пути. "Самое ужасное, что все не понимали, откуда ведется стрельба. Вместо того чтобы убегать, люди падали на землю, думая, что укрываются от пуль, а на самом деле становясь удобной мишенью для преступника", - рассказал россиянин.

Андрею удалось вместе с потоком людей выбежать с концертной площадки и добежать до каких-то подсобок.

В результате стрельбы погибли 58 человек и сотни людей ранены.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу в связи с трагедией, которая унесла, по новым данным, жизни 59 человек в Лас-Вегасе.