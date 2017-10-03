Любой врач в поликлинике сможет определять рак по капле крови

В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) ученые создали прибор, который будет доступен врачам в обычных поликлиниках и сможет выявить рак.

Сейчас такие исследования на онкологию делаются только в специализированных лабораториях квалифицированные специалисты.

Новый прибор - портативный анализатор белковых фракций крови.

Анализатор состоит из считывающего устройства - ридера - и картриджей, на которые наносится капля крови. Прибор выдаст результат буквально за минуты, - пишет "Российская газета".

Руководитель научно-образовательного центра "Медицинские диагностические системы" СамГМУ Андрей Соколов рассказал, что с помощью прибора по количественному содержанию фракций глобулинов и альбуминов можно верифицировать множественную миелому, болезнь Гоше, различные типы лейкозов, нефротический синдром. Точность диагностики - 98%.

Такой прибор особенно необходим в больницах в удаленных регионах и для медработников в северных регионах, на нефтепромыслах, где нет возможности размещения диагностической лаборатории.

Как подчеркнули ученые, обследование, сделанное таким инновационным прибором, стоит в 2,5 раза дешевле, чем в лаборатории с оборудованием иностранного производства.