Пушков прокомментировал стрельбу в Лас-Вегасе

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал инцидент со стрельбой в Лас-Вегасе, жертвами которого, как известно на данный момент, стали 58 человек и более 500 человек пострадали.

Состояние нескольких раненных оценивается как тяжелое. "Не думаю, что нас может чему-то учить страна, где регулярно случаются массовые расстрелы — то в школах, то в магазинах, то на улицах городов", — сенатор в Тwitter.

64-летний Стивен Пэддок ночью в воскресенье из своего номера в отеле начал стрелять по толпе зителей фестиваля кантри-музыки "Route 91" в Лас-Вегасе.

Владимир Путин выразил соболезнования Дональду Трампу.

Стрелок из Лас-Вегаса покончил с собой до прибытия полиции. В номере отеля полиция обнаружила более 10 винтовок.

Террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в России, взяла на себя ответственность за бойню.