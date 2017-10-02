Google закрывает бесплатный доступ к платным изданиям
2 октября 2017, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]
Google сообщил в официальном блоге об отмене с этой недели безусловного бесплатного доступа к платному новостному контенту из поиска (first click free), работавшего целое десятилетие.
Теперь сами СМИ могут определить, сколько статей будут демонстрироваться в поисковой выдаче без каких-либо ограничений, и их вовсе может не быть.
Кроме того, в будущем Google намерена разработать инструмент, который облегчит сам процесс оформления подписки на онлайн-версии изданий.
Изменения в политике Google были продиктованы собственными исследованиями поисковика и обратной связью, которую компания получала от изданий.
Компания рекомендует для большинства изданий размещать хотя бы по 10 бесплатных материалов в месяц.