Google закрывает бесплатный доступ к платным изданиям

Google сообщил в официальном блоге об отмене с этой недели безусловного бесплатного доступа к платному новостному контенту из поиска (first click free), работавшего целое десятилетие.

Теперь сами СМИ могут определить, сколько статей будут демонстрироваться в поисковой выдаче без каких-либо ограничений, и их вовсе может не быть.

Кроме того, в будущем Google намерена разработать инструмент, который облегчит сам процесс оформления подписки на онлайн-версии изданий.

Изменения в политике Google были продиктованы собственными исследованиями поисковика и обратной связью, которую компания получала от изданий.

Компания рекомендует для большинства изданий размещать хотя бы по 10 бесплатных материалов в месяц.