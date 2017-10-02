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Новый учебный блок МГУ введен в эксплуатацию

2 октября 2017, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

Новый учебный блок МГУ введен в эксплуатацию
Фото: ТАСС/kasto

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко сообщил, что новый учебный блок IV гуманитарного корпуса МГУ имени Ломоносова на Ленинских горах получил разрешение на ввод в эксплуатацию, пишет портал "Москва 24".

Уточняется, что общая площадь нового блока превышает 20 тысяч квадратных метров. Он композиционно завершает ансамбль IV гуманитарного корпуса, состоящего из трех блоков. 

На первом этаже шестиэтажного здания расположен просторный атриум на первом этаже. В здании также оборудованы аудитории для лекций на 100 человек, залы для совещаний, зал ученого совета, библиотека с читальным залом, архив и столовая на 60 мест. Автостоянка для преподавателей, сотрудников и студентов в подземной части блока расчитана на 100 машино-мест.

Маломобильные посетители смогут воспользоваться пандусами с поручнями, установленными при входе в здание. Внутри для них предусмотрены широкие входные двери и коридоры, просторные лифты. 

По словам Антосенко, строящийся технологический кластер МГУ будет легко доступен благодаря двум новым станциям Калининско-Солнцевской линии метро: “Раменки” и “Ломоносовский проспект”. Глава Мосгосстройнадзора также напомнил, что в 2019−2020 годах поблизости отроются две станции Третьего пересадочного контура, сообщает "М24".

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