Независимая Каталония признает Крым. Мир – нет

Каталония хочет провести референдум о независимости от Испании, а в случае обретения суверенитета – признать Крым частью России и отказаться от политики санкций. Однако это не будет иметь особого значения для крымчан.

Такое мнение «Аргументам недели – Крым» высказал политолог Николай ФИЛИППОВ.

«На уровне отношений между Крымом и Каталонией – да. На уровне международного права – вряд ли. Потому что я не вижу сегодня законных механизмов обретения Каталонией независимости. Правительство в Мадриде не признает этот референдум, соответственно международное сообщество тоже. И у них для этого есть все основания», – считает эксперт.

По его словам, правительство в Испании – «это не хунта, которая пришла к власти путем госпереворота, а вполне легитимное правительство».

При этом политолог отметил, что стремление каталонцев к независимости известно давно, и, скорее всего, оно так или иначе будет реализовано.

Напомним, делегация из Каталонии посещала Крым во время референдума в 2014 году. Тогда каталонцы заявили, что ситуация у них очень похожа на происходящее в Крыму, именно этим и был обусловлен выбор, пишут "Аргументы недели Крым".

«Мы хотели бы разрешить себе настолько же свободными, как и вы», – сказал член делегации.