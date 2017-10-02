В Тверской области обнаружили три забытых воинских захоронения

Недалеко от Ржева поисковики эксгумируют останки красноармейцев сразу из трех забытых временных воинских захоронений, сообщает Общественное Телевидение России.

Первыми братскую могилу обнаружили бойцы из местного отряда "Памяти двадцать девятой армии". Но потом поисковики выяснили, что в этом районе есть еще два неучтенных в военных документах захоронения. Поэтому сейчас там посменно работают уже несколько отрядов. До сих пор пока не ясно, сколько солдат было в этих ямах, а также при каких обстоятельствах они были похоронены сразу после боя или это братская могила возле военного госпиталя.

Владимир Камышанский, командир поискового отряда "Марс": "Это, скорее всего, эвакопункт был. Привозили раненых. Кто не выжил - их здесь и хоронили".