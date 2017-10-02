Памятник Петру I установят в здании Академии наук в Париже

Как сообщает портал "Москва 24" бюст Петра Великого установят в здании французской Академии наук в Париже 5 октября. Об этом рассказал директор Фонда имени Лихачева Александр Кобак.



Кобак отметил значимость визита Петра I во Францию для русской культуры и уточнил, что памятник обошелся в сравнительно небольшую сумму – два миллиона рублей. "Мы открываем бюст Петра не как русского царя, а как академика французской Академии наук", – подчеркнул Кобак на пресс-конференции 2 октября.



Как рассказал директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая, бюст первого российского императора является копией одной из скульптур музея, причем изготовили ее при помощи новейших технологий. "Самое замечательное, что работы проводились в Карраре, благодаря этому мы лишены были забот по потенциальной транспортировке бюста из России", – пояснила Кальницкая.



По словам руководителя лаборатории лазерных технологий реставрации произведений искусства Вадима Парфенова, сначала путем сканирования специалисты создали 3D-модель бюста, а затем начали распил белого каррарского мрамора. "К сожалению, в ходе работы на голове фигуры проступила темная полоса, но, к счастью, у итальянских мастеров была запасная копия. Именно она и окажется в Академии наук", – рассказал Парфенов. Директор ГМЗ "Петергоф", в свою очередь, сообщила, что копию с полоской, вероятно, передадут консульству России в Италии, пишет "М24".

