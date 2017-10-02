Пензенские лесники собрали более 100 кг желудей

29 сентября пензенские лесники провели акцию по сбору семян черешчатого дуба.



Как отмечает пресс-служба регионального минлесхоза, желудей в этом году — много и собрать их необходимо на несколько лет вперед.



«Участие в данном мероприятии — не просто проявление активной жизненной позиции, но и реальный вклад в приумножение леса, поскольку все заготовленные желуди дуба черешчатого будут высеяны на лесных питомниках Пензенской области», — рассказал сотрудник ведомства Вячеслав Лебедев.



В ходе акции по сбору семян желудя пензенцы собрали более 100 кг.

по сообщению портала "Пенза-пресс"