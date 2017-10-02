Породистые щенки хаски обнаружены брошенными под Ярославлем

Породистые щенки хаски - девять - обнаружены брошенными под Ярославлем. О щенках, которые были обречены на голодную смерть, пишут жители Ярославской области в соцсетях.

В середине сентября жители Переславля обнаружили в поле девять щенков. Как оказалось, это были хаски.

Неравнодушные люди создали группу в соцсети, чтобы пристроить щенков в надежные руки. Троих щенков удалось пристроить сразу. Но на следующий день волонтеры щенков на месте не нашли. По словам очевидцев, двое молодых людей на квадроцикле ездили по деревням и пристраивали малышей.

Через несколько дней одного щенка нашли в лесу с больной лапкой. Щенка прооперировали, подлечили. Он обрел хозяев.