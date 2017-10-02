Башкирия: Цены фермеров «переплюнули» магазинные

Заявляя на ярмарках в Уфе высокие цены на урожай овощей, сельхозпроизводители рискуют потерять своего покупателя. Предложения в торговых сетях порой в два раза меньше рыночных.



Как на рынке



На ярмарке, развернувшейся перед Дворцом молодёжи в Уфе 23 сентября, пять человек сгрудились у грузовой машины и что-то рассматривают. Оказалось, аургазинцы разгрузили мешки с картофелем и нахваливают товар: «Берите, картошка рассыпная, жёлтая, ни у кого такой нет!» Цена «кусается»: 50-килограммовый мешок тянет на тысячу рублей. «Не нравится - идите за 18 руб. покупайте, потом пожалеете, когда вся картошка сгниёт – вон лето какое дождливое было!» Чтобы доказать чистоту товара, клубни разрезают пополам не только продавцы из Аургазов, но и из Чишмов, Кушнаренково, Благовара. Основной контингент покупателей пенсионерки, они мешками картофель не берут. Поэтому продавцам приходится «мелочиться».



Женщины рассматривают огромных размеров зелень, выращенную то ли под летними башкирскими дождями, то ли на южных плантациях. Расположившиеся на соседнем прилавке скромные пучки укропа, петрушки, лука, тянущие на 100 граммов и оцененные в 25 рублей, зрительно явно проигрывают. Заметив наши сравнивающие взгляды, продавец замечает: «Там узбекская зелень, а это наша, в Иглинском районе вырастили на участке».



Рядом с овощами красуется таджикско-узбекский ассортимент фруктов. Привлекают внимание прилавки с надписью «Бирские яблоки», стоят 65 руб. за кг. Неподалеку на земле расположила три сорта своих садовых яблок уфимка. Самые дешевые – 35 руб.



Ещё дальше сидит бабуля, продаёт шиповник за 200 рублей за кг. Говорит, что недёшево, потому что собирала сама в лесах около села Раевка Альшеевского района. Желающих купить дорогие витамины не появляется.



- Новый урожай? – задаю вопрос мужчине за прилавком, на котором красуются бутылки с подсолнечным маслом.

- Нового ещё ни у кого нет, не верьте, если так скажут, - говорит владелец маслобойки из Стерлибашевского района. – Так же, как и семечек. Новый урожай ещё на полях созревает. Семечки покупаю у фермеров, масло делаю сам. На прошлой неделе продавал литровую бутылку за 90 руб., сегодня за 80.

- Разве выгодно машину гонять в такую даль?

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