В Нижнем Новгороде эвакуированы несколько школ, аэропорт, Кремль, ТЦ
2 октября 2017, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]
В Нижнем Новгороде из-за угроз телефонный террористов сегодня были эвакуированы несколько школ, аэропорт, Кремль. Злоумышленники третировали своими звонками разные регионы с 10 сентября.
В Нижнем Новгороде телефонные террористы позвонили по телефону "112" в Кремль, на Московский вокзал, в аэропорт, в школы, в торговые центры и предупредили о минировании зданий.
До полудня в Нижнем Новгороде эвакуация после звонков о заложенных бомбах прошла в школах №№ 111, 113, 125, 127, 45, 22, 18, 94, 130, 91, 183, 151, 161, 46, 144, 41, 128, 176, 169, 52, - сообщают нижегородские СМИ. Эвакуированы торговые центры "Жар-птица" и "Крым".
Оперативные службы направляются на все объекты, о минировании которых сообщил аноним. Очевидцы сообщают, что эвакуирован Минздрав.
Из-за закрытия Московского вокзала остановлено движение поездов и пригородных электричек.