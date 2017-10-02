В Нижнем Новгороде эвакуированы несколько школ, аэропорт, Кремль, ТЦ

В Нижнем Новгороде из-за угроз телефонный террористов сегодня были эвакуированы несколько школ, аэропорт, Кремль. Злоумышленники третировали своими звонками разные регионы с 10 сентября.

В Нижнем Новгороде телефонные террористы позвонили по телефону "112" в Кремль, на Московский вокзал, в аэропорт, в школы, в торговые центры и предупредили о минировании зданий.

До полудня в Нижнем Новгороде эвакуация после звонков о заложенных бомбах прошла в школах №№ 111, 113, 125, 127, 45, 22, 18, 94, 130, 91, 183, 151, 161, 46, 144, 41, 128, 176, 169, 52, - сообщают нижегородские СМИ. Эвакуированы торговые центры "Жар-птица" и "Крым".

Оперативные службы направляются на все объекты, о минировании которых сообщил аноним. Очевидцы сообщают, что эвакуирован Минздрав.

Из-за закрытия Московского вокзала остановлено движение поездов и пригородных электричек.