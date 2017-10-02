Дмитрия Медведева заинтересовали прививки от гриппа

Болеть не любит никто, особенно гриппом. Вице-премьер Ольга Голодец объявила, что в правительстве прививочная кампания начинается 5 октября. Голодец пригласила всех коллег привиться от гриппа.

По ее словам, она обязательно сделает прививку. Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьер Ольге Голодец доложить, предоставить информацию, кто в кабмине сделает прививку от гриппа, - передает ТАСС.

В Москве люди легко могут сделать прививку от гриппа. Около станций метро сейчас работают специальные кабинеты, оборудованные в медицинских автомобиля. Необходимо предъявить паспорт.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский ранее призвал вычитать из зарплаты у депутатов, которые не привились от гриппа и заболели. Дмитрий Медведев в прошлом году как-то заболел, и Владимир Путин посетовал, что "Дмитрия Анатольевича не уберегли".