Губернатор направил в Троицк специалистов ЧКТС, чтобы дать тепло людям

Очень сложной характеризует ситуацию в Троицке глава Южного Урала Борис Дубровский. Для того, чтобы жителям и социальным объектом города дали тепло уже в ближайшие дни, он обратился к властям Челябинска. Чтобы для Троицка выделили бригады специалистов МУП «ЧКТС». Они приступят к работе уже сегодня.

Отметим, что сегодня, 2 октября, в Троицке был объявлен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации.

- Сейчас очевидно, что вина лежит на двух теплоснабжающих организациях, старой и новой, - сказал Борис Дубровский. - Возник спор хозяйствующих субъектов, но это не повод делать жителей заложниками. Людям нужны не причины и отговорки – им нужно тепло.

Губернатор поручил задействовать все возможные ресурсы, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить людей теплом. Решение вопроса — на контроле замгубернатора Сергея Шаля.

- В Троицке - самая тяжелая ситуация, которая связана со сменой теплоснабжающей организации, - отметил Сергей Шаль. - Поздно были начаты работы по подготовке к зиме, и, как следствие, обнаружено большое количество повреждений на сетях. Сейчас свыше половины соцобъектов Троицка уже имеют отопление, к среде тепло получат все.