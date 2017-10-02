Губернатор направил в Троицк специалистов ЧКТС, чтобы дать тепло людям
2 октября 2017, 14:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Очень сложной характеризует ситуацию в Троицке глава Южного Урала Борис Дубровский. Для того, чтобы жителям и социальным объектом города дали тепло уже в ближайшие дни, он обратился к властям Челябинска. Чтобы для Троицка выделили бригады специалистов МУП «ЧКТС». Они приступят к работе уже сегодня.
Отметим, что сегодня, 2 октября, в Троицке был объявлен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации.
- Сейчас очевидно, что вина лежит на двух теплоснабжающих организациях, старой и новой, - сказал Борис Дубровский. - Возник спор хозяйствующих субъектов, но это не повод делать жителей заложниками. Людям нужны не причины и отговорки – им нужно тепло.
Губернатор поручил задействовать все возможные ресурсы, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить людей теплом. Решение вопроса — на контроле замгубернатора Сергея Шаля.
- В Троицке - самая тяжелая ситуация, которая связана со сменой теплоснабжающей организации, - отметил Сергей Шаль. - Поздно были начаты работы по подготовке к зиме, и, как следствие, обнаружено большое количество повреждений на сетях. Сейчас свыше половины соцобъектов Троицка уже имеют отопление, к среде тепло получат все.