Территория раздора

Конкуренция в бизнесе – залог развития. Правда, только тогда, когда соперничество происходит исключительно в рамках закона, без мошенничества. Но, к сожалению, по сей день далеко не все хотят вырастать из «лихих 90-х». Ну а где как не в Москве с, пожалуй, самой дорогой землёй в стране процветать рейдерству? Весьма похожая на такой сценарий история разворачивается прямо в наши дни на западе столицы.

В Москве по адресу улица Ивана Франко, 48 находится по-настоящему уникальный объект – территория и комплекс из нескольких зданий – который после развала СССР и волны приватизации занимало сразу три организации связанные с авиационной отраслью. Это «Авиазапчасть» (АЗЧ), «Авиаиздат» (АВИ) и «Авиэкспорт». К сегодняшнему дню на этом участке осталось только первые две. Правда, судьба АВИ, который владеет участком с кадастровым номером 77:07:0004006:2, тоже находится в подвешенном состоянии.

Дело в том, что АВИ и АЗЧ долгое время вместе занимали одно из зданий, а именно вл. 48 стр. 3. Обычное двухэтажное строение с подвалом, которое использовалось как офис. Собственником этой недвижимости был как раз АВИ, который ещё в 1993г. отдал треть помещений АЗЧ. И вот в 2011г. представители АЗЧ обращаются к АВИ с предложением выкупить всё это здание, либо же полностью приобрести пакет их акций. Таким образом, вся территория на Ивана Франко, 48 стала бы принадлежать АЗЧ. Чтобы было понятно, участок земли и недвижимости, которым владеет АВИ, находится буквально в центре комплекса зданий. После того как документы оказываются у АЗЧ, они видят, что у АВИ свидетельства о регистрации старого образца (1997г.) и каким-то образом перерегистрируют свою треть. Да так что их площадь становится больше изначальной. Сделка срывается, начинаются суды из-за перекрытия площадей, которые заканчиваются тем, что АЗЧ отзывает свои претензии. А АВИ, устав от судов, в 2014г. соглашается на повторное предложение о покупке.

Стороны оговорили стоимость, был выплачен аванс. Но впоследствии сделка срывается в виду отказа Росреестра зарегистрировать её, как раз из-за перекрытия площадей! Затем АЗЧ внезапно обвиняют именно АВИ в срыве договорённостей. А после подают на них в суд и просят вернуть выплаченный аванс в размере 3,5 млн. долларов!

АВИ отдать эти деньги не может – часть из них ушли в бизнес и ещё не успели отбиться на момент предъявления претензий, а часть легла на счёт в банке, у которого в скором времени ЦБ РФ отозвал лицензию. В итоге предприятие остаётся с одним большим долгом, чем в скором времени, похоже, решает на полную катушку воспользоваться АЗЧ. На первый взгляд, складывается впечатление, что АЗЧ делает всё, чтобы обанкротить АВИ, чтобы выставить её затем на конкурс, и получить за бесценок его территорию.

Безусловно, можно сказать, что это просто случайное, счастливое для одних и ужасное для других, стечение обстоятельств. Однако если начинать копаться в истории АЗЧ и то, как они потихоньку приобретали себе территорию и ресурсы, возникнет много вопросов.

Во-первых, вплотную с Ивана Франко, 48 располагается здание, принадлежащее ОАО «МТО «Лазурь»». Ранее АЗЧ приобрела акции этой компании, однако, в 2003 году Арбитражный суд Москвы пришёл к выводу о том, что АЗЧ приобрела акции «Лазури» способом, не предусмотренным действующим на тот период законодательством о приватизации. Это решение записано в деле №А40-16389/03-63-156 от 22 июля 2003г. Между тем, сейчас у этих двух компаний один владелец. То есть ещё один кусочек к одной большой общей территории.

Во-вторых, был ряд претензий к АЗЧ у Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности Государственной Думы РФ во время проведения аукциона по продаже АООТ В/О «Авиаэкспорт». От имени Зампреда комитета В. Лисичкина было направлено письмо (есть в распоряжении редакции) Председателю Фонда имущества г. Москвы Мечиславу Климовичу. Суть его в том, что народный депутат просит исключить ряд фирм из аукциона, в том числе и АЗЧ, по причине того, что по некоторой информации денежные средства компании «Nick & C. Corp» имеют криминальное происхождение. В свою очередь, эта «Nick & C. Corp» якобы владеет 50% акций АЗЧ. И более того к тому моменту вызывали вопросы действия компаний «Nick & C. Corp», «Земля – Инвест» и АЗЧ по скупке акций 19 крупнейших ключевых авиапредприятий России. В последствии АЗЧ всё-таки поглотила «Авиаэкспорт». Следовательно, с юридической точки зрения всё было чисто. Но откуда тогда были подозрения у Лисичкина? Не могли же они возникнуть на пустом месте?

В-третьих, на сегодняшний день идёт разбирательство в Арбитражном суде Москвы по иску столичного Департамента городского имущества к АЗЧ. Чиновники считают, что компания незаконно построила на ул. Новосходненской несколько зданий. Однако пока решения суда по этому делу нет, так что утверждать что-то не имеет смысла.

Кроме того все здания АЗЧ на ул. Ивана Франко, 48 находятся под залогом у ПАО «Банк Зенит» с 2002г. Не так давно столичный Росреестр отказал этому банку в регистрации ипотеки под залог этой земли. На основании того, что у АЗЧ нет договоров аренды. А без них ипотеку никто регистрировать не будет. Эти обстоятельства зафиксированы в решении Арбитражного суда по делу №А40-13697/2017-6-125.

В целом, складывается впечатление, что на подобный рейдерский захват АВИ, как считают в самом предприятии, вполне была мотивация и даже возможность это сделать. Но в любом случае окончательную точку в этом деле придётся ставить суду. К слову, по делу той самой сорванной сделки по приобретению здания на ул. Ивана Франко, 48 стр.3 сегодня возбуждено уголовное дело. Однако правоохранительные органы «кошмарят» исключительно АВИ. И по всем оценкам юристов это дело, если говорить языком следователей – «висяк». Но кому бы это было выгодно?