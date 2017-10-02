Опасные игры с курортными зонами

За что боролся, на то и напоролся



Можно вспомнить о том, как на протяжении без малого трёх лет один очень инициативный глава города-курорта, получивший широкую известность как обладатель липового диплома о высшем образовании, пытался в суде доказать, что ранее установленные зоны курортов морально устарели. А раз так, то их непременно нужно откорректировать. Причём указанная корректировка в представлении данного главы-недоучки должна быть проведена радикальным способом. В качестве охраняемых объектов он хотел оставить только территорию в диаметре 30 м от скважины минеральной воды. А всю высвободившуюся в результате таких нехитрых манипуляций землю застроить бутиками, супермаркетами и увеселительными заведениями. Юридическая служба администрации города-курорта со своей неумной инициативой дошла до Верховного суда России, но потерпела фиаско. Тем не менее оконфузившийся градоначальник и после этого на всех собраниях и заседаниях не переставал повторять, словно заученную мантру, что курортные зоны ему мешают и их необходимо поскорее убрать.



В последнее время появилась информация о том, что слово «убрать» наконец-то услышали наверху, и оно в скором времени может обрести реальные очертания. Правда, по мнению всё тех же источников, относиться это будет не к охранным зонам курорта, а к самому градоначальнику. Как говорится, за что боролся, на то и напоролся.



Минэкономразвития руководствуется ещё непринятым законом



Ещё можно вспомнить о том, как один из заместителей председателя Правительства Российской Федерации примерно пять лет тому назад подписал протокольное поручение, обязывающее федеральный Минздрав разработать предложения по внесению в действующее законодательство таких изменений, чтобы об охранных зонах курортов навсегда позабыли и они, эти самые зоны, впредь больше никогда не устанавливались. По мнению экспертного сообщества, выполнение поручения зампреда правительства означало бы на практике уничтожение отечественных курортов. Тем не менее Минздрав России как федеральное ведомство, отвечающее за проведение государственной политики в отношении санаторно-курортной отрасли, оперативно разработало законопроект № 555658-6, который в сентябре 2014 года депутаты Госдумы умудрились даже принять в первом чтении.



Вся система защиты курортных территорий фактически сводилась к установлению всё тех 30-метровых зон безопасности для скважин. А с остальной территорией можно было делать всё, что заблагорассудится. С тех пор вот уже два года под давлением возмущённой общественности и профессионального сообщества законопроект не может продвинуться дальше первого чтения. Но, как показывают последние события, никто от идеи окончательно разрушить систему защиты курортов не отказался. Подтверждением данному прискорбному факту может служить официальная позиция Минэкономразвития, изложенная в письме № ОГ-Д23-9465 от 16.08.2017 г., подписанном замдиректора Департамента недвижимости Минэкономразвития РФ А. В. Трифоновым.

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