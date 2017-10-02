Правительство утвердило правила использования кадила

Правительство России опубликовало на своем сайте документ, в котором содержатся правила использования кадила.

Постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, посвящено пожарной безопасности при проведении богослужений в храмах. В частности, документ оговаривает минимальное расстояние, которое должно отделять зажженное кадило от одежды священнослужителей и отделки помещения.

Ранее «Аргументы недели» писали, что священник, критиковавший РПЦ за любовь к роскоши, лишился сотового телефона за 150 тысяч рублей. Мужчину обворовали во время тренировки в одном из подмосковных спортивных клубов.