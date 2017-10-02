Нововведение «ВКонтакте» вызвало гнев пользователей

Пользователи «ВКонтакте» отреагировали гневными постами на то, что социальная сеть ограничила бесплатное прослушивание аудиозаписей.

В своих публикациях обитатели соцсети отметили, что возможность бесплатного прослушивания являлась одним из главных преимуществ данного сайта. По мнению комментаторов, в период, когда «ВКонтакте» руководил основатель соцсети Павел Дуров, такое нововведение было бы невозможно.

О введенных ограничениях «Аргументы недели» писали ранее в понедельник. Помимо «ВКонтакте», лимит появился в социальной сети «Одноклассники». Новация коснулась мобильных версий популярных у россиян сайтов.