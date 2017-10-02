После того, как утром 2 октября в столице Урала выпал первый снег, транспортное движение в городе было парализовано 7-балльными "пробками".

Как отметила "Областная газета", самые длинные пробки на данный момент на Кольцовском тракте, на переулке Базовый, на Восточной (от Советской до Малышева). Автомобили двигаются со скоростью не более 10 км/ч. Затруднено движение на улицах Машинная, Луганская, 8 Марта, Белинского, Куйбышева, Гурзуфская.