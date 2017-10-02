В 26 домах Челябинска нет отопления

В выходные в Челябинске прошел снегопад, однако 26 многоквартирных домов столицы Южного Урала до сих пор не подключены к отоплению. В причинах разбирались сегодня, 2 октября, на аппаратном совещании у главы Челябинска Евгения Тефтелева.

В 11 домах срывают сроки подрядчики фонда капремонта, в остальных случаях виновата управляющая организация. В некоторых зданиях ее попросту не оказалось. Подключение отопления в таких многоквартирниках взяла на себя та организация, которая раньше обслуживала эти дома.

При этом теплоноситель ко всем домам подведен, правда, в самом здании он пока не циркулирует. Как только ремонты завершатся, тепло появится у всех.

Руководитель управления ЖКХ Челябинска Дмитрий Петров уточнил, что также нет отопления в детсаду по улице Пушкина, 62. Проблема в том, что некому открыть задвижку. ТСЖ и регоператор капремонта не могут решить, кто должен этот сделать. В администрации Челябинска предупредили, что если спорщики не придут к согласию, то открывать задвижку пойдут представители мэрии совместно с полицией.

Кроме того, мерзнет весь Шагол из-за ремонта теплотрассы, и спортшкола Металлургического района. По всем объектам ситуация взята на контроль.