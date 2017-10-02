Ученые выявили, что может заменить секс

Шопинг или любят, или не любят. В США исследователи выявили, что удовлетворение шопоголиков, накупавших новых нарядов, можно сравнить с удовольствием от качественного секса.

Ученые считают, что посещение магазинов может приносить даже большее удовольствие, чем занятие любовью. Ученые получили такое заключение, изучив работу мозга добровольцев, принимавших участие в эксперименте. Об эксперименте, призванном сравнить удовольствие от секса и шопинга, написало издание New York Post.

По данным исследования, покупатели подразделяются на две категории. Первые посещают моллы, чтобы приобрести одежду, характеризующую их индивидуальность, - "вдохновленные" покупатели. Покупатели из второй категории занимаются шопингом, чтобы быть модным и соответствовать своему окружению.

Как определи ученые, мозговые гамма-ритмы "вдохновленных покупателей" в 84 % случаев аналогичны тем, которые зафиксированы у людей, которые получили наслаждение от секса.

А вот люди, которым приходится заниматься шопингом для "соответствия", в магазинах быстро устают.