Российские соцсети ограничили время бесплатного прослушивания музыки

В мобильных приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники» введено ограничение на бесплатное фоновое прослушивание аудиозаписей. Об этом узнали СМИ.

Как сообщает портал vc.ru, с 1 октября бесплатно музыку в приложениях можно слушать не более одного часа в день. В будущем это время планируется сократить до 30 минут. Уточняется, что на веб-версии данных социальных сетей ограничения распространяться не будут.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что мобильное приложение «ВКонтакте» уличили в слежке за пользователями. С такими обвинениями в адрес интернет–ресурса выступил работник IT-сферы, проживающий в Санкт-Петербурге.