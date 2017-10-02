Cиноптики Гидрометцентра дали прогноз погоды на октябрь в Москве разных российских регионах. Сегодня 2 октября, из прогноза стало известно, что второй месяц осени в этом году будет обычным. Октябрь в столице ожидается среднестатистический.

Первые ночные заморозки в Москве и Подмосковье возможны во второй половине месяца. Похолодает до минус шести градусов. Днем столбики термометров будут подниматься не выше плюс 4 градусов.

Сегодня в Москве, около семи утра, температура воздуха составляла плюс 4 градуса.

По прогнозу Гидрометцентра, в первой половине октября в Москве ночная температура воздуха составит 1−6 градусов. Днем максимальная температура составит 11 градусов.

На северо-западе России, в Ленинградской и соседних областях, ночные температуры ожидаются от 0 до 5 градусов, - пишет "Российская газета". Днем в среднем 5−10 градусов.

В Приволжском округе от -1 до +5 градусов ночью, днем будет прогреваться до 11 тепла. Октябрь здесь будет дождливым, осадков ожидается существенно больше нормы.

На Урале ночная температура в октябре около нуля. Днем воздух будет прогреваться максимум до + 9 градусов. Заморозки возможны до минус семи градусов. Первые осенние заморозки на Урале были уже в сентябре.

По прогнозу синоптиков, В Приволжском округе в октябре будет много дождей. Возможны небольшие морозы - до минус 1 по ночам. Дневная температура до + 11.

На юге Западной Сибири по ночам в октябре возможны морозы до -10 градусов. Днем до -5 градусов. Осадки ожидаются в пределе нормы.

В Забайкалье по ночам возможны морозы до минус 8. Днем до плюс 9 со знаком плюс.

Сравнительно теплая погода ожидается в октябре на севере Сибири, на севере Дальнего Востока: Камчатке, Магаданской области, Чукотке.