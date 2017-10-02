СМИ предрекли отставку орловскому губернатору и главе Коми

СМИ назвали фамилии губернаторов, которые в ближайшее время могут уйти со своих должностей.

Газета «Коммерсант» назвала в числе кандидатов на увольнение главу Орловской области и руководителя Республики Коми. Согласно данным издания, в случае ухода с поста орловского губернатора Вадима Потомского его заменит другой представитель КПРФ. О скорой отставке главы Коми Сергея Гапликова, по мнению журналистов, свидетельствует уголовное дело, возбужденное против руководителя его администрации.

Серия отставок губернаторов началась в России неделю назад. Ранее «Аргументы недели» писали о том, как кадровые перестановки прокомментировали в Кремле.