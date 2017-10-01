В США скончался российский математик Воеводский

На 52-м году жизни скончался Владимир Воеводский. На сайте Института перспективных исследований (IAS) в Принстоне, США появилось сообщение о смерти выдающегося математика.

Он родился в Москве, затем после окончания четырех курсов мехмата МГУ им. Ломоносова, переехал в Соединенные Штаты Америки. В 1992 году получил докторскую степень в Гарвардском университете (Кембридж, штат Массачусетс).

Воеводский за свои научные работы был удостоен «математического Нобеля» - медали Филдса, премия вручается раз в четыре года нескольким выдающимся математикам в возрасте до 40 лет. По отзывам его коллег, математик поражал своей трудоспособностью и нестандартным подходом к решению научных задач.

Сведения по поводу того, где именно будут проходить похороны и прощание с математиком, пока обнародованы не были.