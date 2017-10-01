В СПЧ заявили о значительной опасности загрязнения воздуха в московском регионе

Постоянная комиссия по экологическим правам при Совете при президенте России (СПЧ) заявила о значительной опасности загрязнения воздуха на востоке и юго-востоке московского региона.

Как сообщает пресс-служба Совета, экологи также считают неприемлемой невозможность надзорных государственных органов определить источники загрязнения.

Комиссия отмечает, что департамент природопользования закрыл публичный просмотр сайта Мосэкомониторинга, где можно в онлайн-режиме отслеживать источники загрязнения, и рекомендует как можно быстрее восстановить его работу.

Комиссия также призвала СМИ до выявления всех источников выбросов избегать спекуляций о некоторых потенциальных причинах загрязнения.

Ранее Росприроднадзор сообщил о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 625 раз на закрытом полигоне твердых коммунальных отходов «Кучино» в Балашихе.