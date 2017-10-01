В СПЧ заявили о значительной опасности загрязнения воздуха в московском регионе
1 октября 2017, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]
Постоянная комиссия по экологическим правам при Совете при президенте России (СПЧ) заявила о значительной опасности загрязнения воздуха на востоке и юго-востоке московского региона.
Как сообщает пресс-служба Совета, экологи также считают неприемлемой невозможность надзорных государственных органов определить источники загрязнения.
Комиссия отмечает, что департамент природопользования закрыл публичный просмотр сайта Мосэкомониторинга, где можно в онлайн-режиме отслеживать источники загрязнения, и рекомендует как можно быстрее восстановить его работу.
Комиссия также призвала СМИ до выявления всех источников выбросов избегать спекуляций о некоторых потенциальных причинах загрязнения.
Ранее Росприроднадзор сообщил о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 625 раз на закрытом полигоне твердых коммунальных отходов «Кучино» в Балашихе.